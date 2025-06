Corso intensivo di italiano per giovani stranieri a Bologna: un’estate tra lingua e scoperta della città

in

Roma, 24 giugno 2025 – Dal 7 all’11 luglio 2025, il Centro RiESco del Comune di Bologna ospiterà un corso intensivo gratuito di lingua italiana rivolto a giovani di origine straniera provenienti da paesi extra-UE. L’iniziativa, pensata come una vera e propria full immersion linguistica e culturale, si svolgerà ogni giorno dalle 9.30 alle 13.30 presso la Biblioteca RiESco.

Il corso si distingue per il suo approccio pratico e dinamico: oltre alle lezioni in aula, sono previste attività all’aperto, passeggiate urbane ed esplorazioni dei luoghi simbolici di Bologna. Lo scopo è quello di favorire l’apprendimento della lingua italiana in un contesto reale e coinvolgente, promuovendo allo stesso tempo la socializzazione tra coetanei e la conoscenza del territorio.

La partecipazione è gratuita ma riservata ai giovani stranieri extra-UE. Per i partecipanti maggiorenni è richiesto il possesso di un permesso di soggiorno valido.

Il progetto è promosso dal Centro RiESco e realizzato da docenti specializzati in italiano L2 del Consorzio Arcolaio, garanzia di un percorso formativo di qualità, inclusivo e stimolante.

Per iscriversi, è possibile:

telefonare ai numeri 331 7567489 o 331 8094963

o oppure scrivere all’indirizzo e-mail centroriesco@comune.bologna.it

Un’occasione da non perdere per chi desidera migliorare il proprio italiano, vivere la città di Bologna in modo attivo e condividere un’esperienza multiculturale.