Pattugliamenti congiunti Italia-Croazia-Slovenia per contrastare i flussi migratori irregolari lungo la rotta balcanica

Roma, 24 giugno 2025 – Nel quadro delle iniziative volte a contenere l’immigrazione irregolare e a rafforzare la sicurezza interna, lo scorso 16 giugno ha preso il via un’operazione di pattugliamento trilaterale tra Italia, Croazia e Slovenia, congiuntamente impegnate nella zona di confine croato-bosniaca di Cetingrad.

L’intervento si inserisce nel cosiddetto format trilaterale, una piattaforma di cooperazione attiva da circa un anno e mezzo, che vede i ministri dell’Interno dei tre Paesi incontrarsi periodicamente per coordinare le strategie comuni a tutela dello spazio Schengen. A seguito di questi incontri politici, si susseguono frequenti riunioni tecnico-operative, a livello sia nazionale che locale, con il coinvolgimento – per quanto riguarda l’Italia – della Polizia di Stato, e in particolare della Specialità della Polizia di Frontiera.

La regione di Cetingrad, in Croazia, rappresenta un punto nevralgico: è infatti il tratto più stretto di territorio croato tra Bosnia-Erzegovina e Slovenia, e per questo uno dei passaggi privilegiati per i migranti irregolari in risalita lungo la rotta balcanica.

L’operazione prevede pattuglie miste, composte da un agente di polizia per ciascun Paese, impegnate su turnazioni H24. I controlli vengono effettuati sia a bordo di veicoli croati, sia in forma appiedata, quando si tratta di raggiungere aree boschive non accessibili neppure con fuoristrada.

Questa fase sperimentale, della durata di tre mesi, nasce in un contesto di crescente instabilità geopolitica, aggravata dalle crisi in Medio Oriente e in Ucraina, che ha spinto molti Stati membri dell’UE, tra cui Italia e Slovenia, a ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne.

L’iniziativa rappresenta un nuovo tassello nel rafforzamento della cooperazione europea, unendo capacità operative e intelligence tra tre Paesi chiave nel controllo dei flussi migratori lungo i confini sud-orientali dell’Unione Europea.