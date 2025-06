Sbarchi a Lampedusa: 343 migranti soccorsi in poche ore

in

Roma, 24 giugno 2025 – Nel giro di un paio d’ore, l’isola di Lampedusa è tornata ad essere teatro di sbarchi multipli: in totale, 343 migranti sono arrivati sulle coste italiane, a seguito di sei operazioni di soccorso condotte dalle motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto.

Le imbarcazioni, tutte partite dalla Libia, trasportavano gruppi composti da un minimo di 31 a un massimo di 74 persone, prevalentemente di nazionalità bengalese, etiope ed egiziana. L’ultima imbarcazione soccorsa ha visto lo sbarco diretto a Punta Sottile di 48 persone, tra cui 14 donne e 5 minori.

Tutti i migranti sono stati trasferiti all’hotspot dell’isola, dove al momento si trovano 496 ospiti. La situazione continua a porre forte pressione sulle strutture di accoglienza, mentre proseguono le operazioni di identificazione e assistenza.

L’episodio conferma ancora una volta l’intensificarsi dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale, con la Libia come principale punto di partenza e Lampedusa come porta d’ingresso in Europa.