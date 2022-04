Ius Scholae: otto ragazzi su dieci favorevoli alla nuova legge

in

Roma, 20 aprile 2022 – L’85% degli studenti è d’accordo lo Ius Scholae. È quanto emerge da un sondaggio di ScuolaZoo condotto su un campione 22mila ragazzi tra i 14 e 19 anni.

L’obiettivo era quello di capire quanto le nuove generazioni fossero a conoscenza della proposta di legge Ius Scholae, ovvero il diritto di ricevere la cittadinanza italiana per i figli di migranti arrivati in Italia prima dei 12 anni e che abbiano concluso un ciclo di studi di almeno cinque anni in una scuola italiana.

Agli intervistati è stato chiesto se conoscessero il termine Ius Scholae, e solamente il 21% ha risposto affermativamente al quesito. Tuttavia, una volta spiegato che cosa prevede lo Ius Scholae e le modalità, ben l’85% degli intervistati si è mostrato favorevole. praticamente 8 studenti su 10 sottoscriverebbero il provvedimento, che è invece ancora bloccato in commissione Affari istituzionali.