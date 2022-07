Ius Scholae discussione rinviata a settembre? La Lega esulta mentre il centrosinistra continua a lottare

Roma, 12 luglio 2022 – La discussione attorno allo Ius Scholae rischia di slittare addirittura a settembre: il programma parlamentare è fitto di appuntamenti, e la riforma della cittadinanza sembra non essere una priorità. Il tutto nella piena soddisfazione della Lega.

Ius Scholae, la Lega esulta per lo slittamento

A meno che non arrivi un serio pressing da parte del centrosinistra, magari insieme a Forza Italia, quindi, la legge che permetterebbe ai giovani figli di immigrati nati o cresciuti in Italia che hanno concluso almeno un ciclo di 5 anni di studi in Italia di diventare cittadini potrebbe essere posticipata a settembre. “Ius scholae e cannabis rinviati al mittente”, grida soddisfatto Matteo Salvini. “Grazie alle barricate della Lega, rinviati droghe libere e cittadinanza facile. Ora occupiamoci di tasse e lavoro! Promessa mantenuta”, ha aggiunto poi. In realtà, però, non si parla di cancellazione o simili. Il Partito Democratico, così come il Movimento 5 Stelle, +Europa, Leu e Italia Viva infatti sono pronti a non mollare e a lottare per la riforma.

Certo è che, vista l’aria di crisi di governo, posticipare le discussioni serve ad alleggerire gli animi. Nonostante tutto, comunque, anche Forza Italia sta aprendo le porte allo Ius Scholae: una parte di deputati si sono già schierati a favore, capitanati da Renata Polverini. A questi, poi, si potrebbero aggiungere anche gli altri. Come ha sottolineato Antonio Tajani, infatti, se si optasse per allungare da 5 a 8 anni di scuola il requisito per diventare nuovi cittadini, Forza Italia voterebbe in modo compatto a favore. “Allunghiamo i lavori parlamentari, o andiamo in ferie una settimana dopo. O recuperiamo la settimana piena senza accorciare la chiusura dei lavori a giovedì. Votiamo le due leggi prima dell’estate”, ha poi suggerito Riccardo Magi, radicale di +Europa.

