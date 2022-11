Johansson (Ue): “L’immigrazione non è una minaccia, bisogna garantire vie legali per l’accesso”

in

Roma, 23 novembre 2022 – “Serve un approccio coordinato: il salvataggio delle vite che si trovano in mare è un obbligo degli Stati membri e non possiamo tardare nel trovare una soluzione”. Così il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, ha commentato il dibattito sull’immigrazione prima di lasciare la parola alla commissaria europea per gli Affari Interni Ylva Johansson.

Immigrazione, Johansson: “Gli Stati membri si coordinino e salvino in mare”

“La migrazione non è una minaccia. Ma va gestita lavorando insieme al fine di garantire che le persone arrivino legalmente e vengano accolte“. Questo il commento espresso dalla commissaria europea Ylva Johansson al termine del dibattito nel corso della settimana di plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo sui recenti sviluppi nel Mediterraneo sul fronte migratorio.

Proprio questo venerdì, il 25 novembre, i ministri degli Interni degli Stati membri si incontreranno a Bruxelles per discutere di immigrazione. Al centro della riunione, infatti, ci saranno gli ultimi avvenimenti che hanno scaturito la crisi diplomatica tra Italia e Francia. Allo stesso tempo si parlerà dei possibili passi avanti sul dossier del Nuovo Patto per l’Immigrazione e l’Asilo proposto dalla Commissione europea nel 2020.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia