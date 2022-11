Inps. Invalidità civile: semplificata la domanda per i minori

in

Roma, 24 novembre 2022 . È stata semplificata la procedura per la presentazione delle domande di invalidità civile per i minori. Lo ha comunicato l’Inps sul proprio sito.

La procedura semplificata, a cui si accede tramite il servizio per la trasmissione delle domande di invalidità civile, sarà presto disponibile anche per i patronati e per le associazioni di categoria abilitate.

Nel messaggio 22 novembre 2022, n. 4212 si forniscono le istruzioni per la compilazione della domanda. Per ogni approfondimento è possibile consultare anche il manuale “Domande di invalidità civile”, disponibile tramite apposito link all’interno del servizio.