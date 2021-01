Perchè l’elezione di Kamala Harris è un atto rivoluzionario? Ne parleremo sabato in diretta Facebook

Roma, 20 gennaio 2020 – Nelle scorse ore Joe Biden e Kamala Harris hanno giurato al Campidoglio, diventando rispettivamente il nuovo presidente e la vicepresidente degli Stati Uniti. E’ stata una cerimonia breve: il discorso di Biden è durato appena venti minuti, ma ha già aperto le porte a numerosi cambiamenti essenziali. E tutta la cerimonia, dalla scelta di Lady Gaga, nota esponente delle comunità Lgbtq, per cantare l’inno, fino alle parole in spagnolo pronunciate da Jennifer Lopez, ne sono la dimostrazione. Più di tutto, però, Biden conferma di voler cambiare totalmente rotta rispetto alla scorsa legislatura grazie all’introduzione di Kamala Harris. Nel webinar organizzato da Cara Italia dal titolo “Il merito non ha colore: il trionfo di Kamala Harris è una sconfitta agli odiatori?” in programma per il prossimo sabato si parlerà proprio di questo.

Giuramento Kamala Harris, perché è importante

Kamala Harris non è solo la prima donna a essere stata eletta vicepresidente degli Stati Uniti. Kamala Harris è la prima donna americana, la prima persona nera e asio americana ad aver prestato giuramento come vicepresidente degli Stati Uniti. La sua elezione è un segno importante per tutte le persone che credono in sé stessi, nei loro sogni. Ma anche nella società aperta, dove tutti hanno le stesse possibilità di realizzarsi e mettere le proprie competenze al servizio del bene comune. Quale lettura possiamo dare a questo fatto storico ed emblematico? La sua elezione può essere considerata una vittoria delle donne come Rosa Parks, Ruby Bridges o ancora Toni Morrison per le loro battaglie contro il razzismo e per le pari opportunità?

Sicuramente, è un forte simbolo di cambiamento, di integrazione e di vera e propria rivoluzione. Quali lezioni l’Italia può imparare dall’elezione di Kamala Harris? Sabato, sulla pagina Facebook di Cara Italia, se ne parlerà con Veronica Costanza Ward, scrittrice, attivista della comunità black italiana e con Geneviève Makaping, scrittrice, giornalista e antropologa.

Una webinar per comprendere l’importanza di questa elezione

L’appuntamento è fissato per sabato 23 gennaio 2021 alle 18:00 sulla pagina Facebook di Cara Italia. L’evento è organizzato proprio da Cara Italia, un movimento popolare che ha come protagonisti gli immigrati e gli italiani che condividono gli stessi valori. E che lavorano insieme per combattere il razzismo e tutte le altre forme di discriminazione.

Cara Italia, infatti, lotta contro tutti gli ostacoli che impediscono la partecipazione attiva degli immigrati a tutti gli ambiti della vita. Promuove la cittadinanza attiva e la partecipazione alla vita pubblica, sociale, culturale, economica e non solo del Paese. Il movimento, inoltre, mira a rendere le persone consapevoli dei loro doveri e diritti, in modo che possano denunciare le violazioni e difendersi quando questi vengono violati.

