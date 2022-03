La Consulta: assegno familiare anche agli extracomunitari

Roma, 11 marzo 2022 – Non può esserci discriminazione tra cittadini italiani ed extracomunitari sull’assegno familiare.

Lo ha sottolineato la Corte costituzionale richiamando il diritto europeo.

In una sentenza depositata oggi si spiega che i cittadini non europei, soggiornanti di lungo periodo e con permesso unico di lavoro, non possono essere trattati in modo diverso dai cittadini italiani nell’accedere al beneficio dell’assegno per il nucleo familiare, anche se alcuni congiunti risiedono temporaneamente nel paese di origine. La parità di trattamento fra i destinatari dell’assegno – che ha natura sia previdenziale sia di sostegno a situazioni di bisogno – è garantita dai giudici, tenuti ad applicare il diritto europeo “architrave su cui poggia la comunità di corti nazionali, tenute insieme da convergenti diritti e obblighi”.