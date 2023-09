La crisi dei migranti e il confine verde polacco-bielorusso: Il film “The Green Border” di Agnieszka Holland a Venezia

in

Roma, 6 settembre 2023 – Nell’ambito del Festival del Cinema di Venezia, la regista polacca Agnieszka Holland ha presentato il suo ultimo film, “The Green Border”, un potente dramma che getta luce sulla crisi dei migranti e sulla situazione al confine tra Polonia e Bielorussia. Il film, diviso in capitoli, narra le storie di diverse persone coinvolte in questa realtà spesso ignorata, tra cui una famiglia di rifugiati siriani, un insegnante di lingua inglese dall’Afghanistan, una giovane guardia di frontiera e un gruppo di volontari coraggiosi.

Il confine verde polacco-bielorusso è diventato una terra di nessuno in cui i migranti sono vittime di sfruttamento, violenze, abbandono e soprattutto vengono costantemente rimbalzati da un lato all’altro senza trovare un approdo sicuro. La regista, nota per il suo film “Europa Europa”, afferma che oggi l’Europa è più divisa che mai e che l’esperienza della seconda guerra mondiale, l’Olocausto e il pericolo del totalitarismo sembrano essersi allontanati dalla memoria collettiva, ma il rischio che tali orrori possano ripetersi non è scomparso.

Holland mette in luce anche il ruolo dei media in questa crisi, sottolineando che alcuni giornalisti sono stati ostacolati nel documentare la situazione al confine, suggerendo che il governo polacco abbia cercato di nascondere le condizioni terribili che vi si verificano. Questo solleva domande sulla libertà di stampa e la capacità dei media di svolgere un ruolo critico nella denuncia delle ingiustizie.

La regista aggiunge che la nuova Europa è pervasa dalla paura, perdendo convinzioni politiche e dando spazio ai populisti che sfruttano questa paura. La crisi migratoria è diventata un campo di battaglia politico, con conseguenze umane devastanti.

Infine, al termine della conferenza, Agnieszka Holland ha letto una nota a favore delle vittime della migrazione e ha chiesto un minuto di silenzio in memoria di coloro che hanno perso la vita in questa crisi, sottolineando l’importanza di non dimenticare le sofferenze dei migranti.

“The Green Border,” distribuito in Italia da Movies Inspired, è un film che agita le coscienze e richiama l’attenzione sulle sfide umanitarie che l’Europa deve affrontare. La pellicola di Holland è un grido d’allarme contro l’indifferenza e la paura, invitando gli spettatori a riflettere sulle conseguenze delle politiche migratorie e a cercare soluzioni più umane per affrontare questa crisi.