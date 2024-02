La pallavolista Paola Egonu ha querelato il Generale Vannacci per diffamazione

Roma, 27 febbraio 2024 – Il generale Roberto Vannacci, già al centro di diverse controversie legali e non, si trova ora ad affrontare un ulteriore fascicolo d’indagine per diffamazione. Questa volta a richiamarlo all’ordine è stata Paola Egonu, la celebre campionessa di pallavolo della Nazionale Italiana.

Razzismo, Egonu querela Vannacci

Le accuse contro Vannacci derivano da dichiarazioni ritenute offensive e discriminatorie riguardanti i tratti somatici di Egonu. In particolare, il generale ha scritto: “Anche se è italiana di cittadinanza, è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità“. Queste parole hanno scatenato una reazione immediata da parte della campionessa, che ha deciso di presentare una querela contro Vannacci. La vicenda, quindi, ha portato all’apertura di un fascicolo d’indagine, con il pubblico ministero che ha optato per l’archiviazione del caso. Tuttavia, questa decisione è stata impugnata dalla stessa Egonu, che ora attende la decisione del giudice per le indagini preliminari (GUP) su eventuali ulteriori azioni legali contro il generale.

La querela rappresenta un’altra tegola sulle già complesse vicende giudiziarie che coinvolgono il generale Vannacci. Prima indagato per le spese sostenute durante il suo incarico a Mosca e successivamente per istigazione all’odio razziale, ora si trova di fronte a una nuova sfida legale che potrebbe avere serie conseguenze sul suo futuro.

