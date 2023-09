La Polonia pronta a un una “risoluzione speciale” contro l’immigrazione clandestina

in

Roma, 19 settembre 2023 – Il Primo Ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ha recentemente annunciato in un video che il governo polacco adotterà una risoluzione speciale contro l’immigrazione clandestina. La dichiarazione di Morawiecki è stata una risposta diretta alle recenti affermazioni della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Nel video, Morawiecki ha argomentato che i burocrati europei non stanno sufficientemente considerando la sicurezza dei cittadini europei e, in particolare, delle famiglie, delle donne e dei bambini polacchi. Ha sottolineato che l’immigrazione clandestina è diventata un problema cruciale in Europa, simboleggiato dalla situazione critica sull’isola di Lampedusa.

La dichiarazione del Primo Ministro polacco riflette le crescenti divisioni all’interno dell’Unione Europea riguardo all’immigrazione e alle politiche di accoglienza dei rifugiati. Mentre alcuni paesi membri sostengono una maggiore solidarietà e cooperazione nel gestire i flussi migratori, altri, come la Polonia, si oppongono a tali approcci, preferendo una politica di sicurezza più rigorosa.

Morawiecki ha affermato che l’Europa deve affrontare il problema dell’immigrazione clandestina con un piano europeo efficace ma ha chiaramente espresso la sua opposizione al trasferimento degli immigrati clandestini. La sua posizione riflette la preoccupazione di alcuni paesi dell’Europa centrale e orientale che temono di dover accogliere un numero eccessivo di migranti.