L’inclusione come pilastro fondamentale dell’istruzione. Riflessioni sul discorso sulla scuola del presidente Mattarella

Roma, 19 settembre 2023 – Nel suo discorso di inaugurazione dell’anno scolastico 2023/2024 a Forlì, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato l’importanza cruciale dell’istruzione e dell’inclusione nella costruzione del futuro individuale e della società. Le sue parole risuonano come un richiamo a riflettere sul valore dell’educazione inclusiva nel contesto italiano e, di fatto, in tutto il mondo.

Il Presidente Mattarella ha iniziato il suo discorso affermando che non può esistere un futuro individuale senza il sapere. Questa affermazione sottolinea l’importanza dell’istruzione come fondamentale per lo sviluppo e il successo di ciascun individuo. Senza accesso all’istruzione, le opportunità per crescere, apprendere e contribuire alla società sono notevolmente limitate.

Un altro punto chiave del suo discorso è stato l’importanza della scuola come pilastro di una società libera e ordinata. La scuola è un luogo in cui i cittadini del futuro acquisiscono conoscenze, competenze e valori che li aiuteranno a partecipare attivamente e responsabilmente alla società. L’educazione è l’anello di congiunzione tra passato e futuro, consentendo alle nuove generazioni di apprendere dalla storia e costruire un futuro migliore.

Il Presidente Mattarella ha anche sottolineato l’importanza dell’inclusione nell’istruzione. Attualmente, migliaia di studenti di origine straniera o figli di migranti stranieri frequentano le scuole italiane, costituendo circa un decimo degli iscritti. Questi giovani, che studiano e apprendono la cultura e i valori italiani, rappresentano un potenziale prezioso per il Paese.

Tuttavia, il Presidente ha avvertito che la loro peculiare condizione di migranti, spesso associata a condizioni di povertà familiare, li espone a rischi di ritardi o abbandoni scolastici più elevati rispetto ad altri studenti. Questo avvicina l’attenzione alla necessità di garantire che tutti gli studenti, indipendentemente dalla loro origine, abbiano pari opportunità di apprendimento e sviluppo.

Il richiamo più significativo del discorso riguarda il pericolo dell’isolamento. Mattarella ha avvertito che l’isolamento sociale può portare a forme di separazione che minacciano l’intera società. Giovani cresciuti al di fuori dei canali scolastici potrebbero sentirsi marginalizzati e respingere la convivenza, o peggio, nutrire un impulso alla ribellione. Questo sottolinea ancora una volta l’importanza di creare un ambiente educativo inclusivo che favorisca il senso di appartenenza e coinvolgimento di tutti gli studenti.

In conclusione, il discorso del Presidente Mattarella ci ricorda che l’istruzione e l’inclusione sono pilastri fondamentali della costruzione del futuro individuale e della società. L’educazione inclusiva non solo offre opportunità a tutti gli studenti, ma contribuisce anche a creare una società più coesa e armoniosa. È un richiamo alla responsabilità collettiva di investire nell’istruzione e nell’inclusione, per costruire un futuro migliore per tutti.