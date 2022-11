La risposta della Germania al governo Meloni: “L’Italia presti soccorso alla Humanity 1”

Roma, 3 novembre 2022 – Dopo la nota inviata dal ministro degli Esteri dell’esecutivo Meloni alla Germania rispetto alla Humanity 1, il governo di Scholz ha richiesto che l’Italia presti “rapidamente soccorso” ai 104 migranti, minori non accompagnati, attualmente a bordo.

Migranti, la risposta della Germania al governo Meloni

“Il governo federale ha risposto per iscritto alla nota verbale del governo italiano esponendo la propria interpretazione del diritto. Per il governo federale, le organizzazioni civili impegnate nel salvataggio dei migranti forniscono un importante contributo al salvataggio di vite umane nel Mediterraneo. Salvare persone in pericolo di vita è la cosa più importante. Secondo le informazioni fornite da Sos Humanity sulla nave Humanity 1 battente bandiera tedesca, attualmente ci sono 104 minori non accompagnati. Molti di loro hanno bisogno di cure mediche. Abbiamo chiesto al governo italiano di prestare velocemente soccorso“, si legge nella nota inviata dal governo tedesco a quello italiano.

La risposta è arrivata dopo che lo scorso 23 ottobre l’esecutivo di Giorgia Meloni aveva chiesto di farsi carico dei migranti salvati sulle navi delle Ong che battevano bandiera tedesca e norvegese.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia