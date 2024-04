La Spagna supera l’Italia: gli sbarchi del 2024 segnano un cambiamento nella rotta migratoria europea

Roma, 3 aprile 2024 – Da gennaio ad aprile è stato registrato un cambiamento storico nell’ambito della migrazione verso l’Europa. La Spagna, infatti, è diventata la nuova destinazione principale per i migranti provenienti dall’Africa occidentale. E il consolidamento della rotta dell’Oceano Atlantico ha portato a un aumento significativo degli sbarchi, con migliaia di persone che dalle coste di Senegal e Mauritania raggiungono le Canarie.

Migranti, la nuova rotta vira verso la Spagna

L’Italia, tradizionale punto di approdo per i migranti, ha subìto un drastico calo negli arrivi, registrando solo 11.373 ingressi nei primi tre mesi del 2024, il 60% in meno rispetto all’anno precedente. Al contrario, la Spagna ha visto un aumento esponenziale degli sbarchi, con oltre 16.156 persone entrate irregolarmente nel paese nel primo trimestre del 2024, la cifra più alta degli ultimi sette anni. Nel 2023, nello stesso periodo, gli arrivi in Spagna erano stati di appena 4.287 migranti. Quindi è stato registrato, da un anno all’altro, un incremento significativo del 276,9%. La maggior parte di questi migranti ha raggiunto la Spagna via mare, con oltre 13.000 persone che hanno sbarcato alle Canarie. E poco più di 2.200, invece, sono coloro che sono approdati lungo le coste peninsulari o alle Baleari.

Si può dire, però, che il fenomeno degli sbarchi alle Canarie abbia conosciuto un’impennata anche negli ultimi mesi del 2023. In quel periodo, infatti, sono stati 40.000 i neo-arrivati registrati entro la fine dell’anno, stabilendo così un nuovo record. Questi dati, nel loro complesso, segnalano un cambiamento significativo nel panorama della migrazione verso l’Europa. E la Spagna ora si afferma come una delle principali vie d’ingresso per i migranti provenienti dall’Africa occidentale. Tale tendenza potrebbe avere conseguenze rilevanti sulle politiche migratorie europee e sul dibattito pubblico in vista delle prossime elezioni europee.

