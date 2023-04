La storia di Fatima: Cavaliere dell’Ordine al Merito, ma per lei ancora niente cittadinanza italiana

Roma, 11 aprile 2023 – Fatima Zahra El Maliani è una giovane 22enne nata in Marocco e cresciuta a Torino. Il suo nome è diventato noto dopo che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito per aver organizzato il dopo scuola dell’Unicef per 30 bambini figli di genitori stranieri. Lo scorso sabato, poi, lo stesso riconoscimento le è arrivato anche dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo. Un bel titolo, non ci sono dubbi, ma che accompagna anche una riflessione su quanto sia necessario fare dei passi verso lo Ius Scholae, visto che nemmeno lei è ancora riuscita a ottenere la cittadinanza italiana.

Fatima: Cavaliere al Merito senza cittadinanza italiana

L’impegno di Fatima per il volontariato è stato un modo per restituire l’aiuto ricevuto dal Serming quando ancora era piccola. Fatima è arrivata in Italia quando aveva solamente 2 anni. Questa è la sua casa, il suo Paese, il posto nel quale si è laureata. Nonostante questo, nonostante i riconoscimenti, però, non è ancora riuscita a ottenere la cittadinanza a causa di un reddito annuo troppo basso. “In Italia ci sono circa 850 mila minori nelle condizioni di Fatima. Ragazze e ragazzi che stanno crescendo nel nostro Paese, ma non hanno un documento che attesti la loro appartenenza alla comunità. Si tratta di giovani che studiano nelle nostre scuole, straordinario veicolo di relazione e integrazione.

Proprio dalle scuole deve partire la nostra riflessione e il nostro lavoro: concedere la cittadinanza alle ragazze e ai ragazzi che le frequentano sarebbe una delle più grandi operazioni di integrazione possibili per l’Italia”, ha scritto il sindaco di Torino su Facebook.

Durante la cerimonia era presente anche Antonio Sgroi, presidente del Comitato provinciale Unicef che l’ha incontrata la prima volta al Cumed, il corso universitario sui diritti dei bambini, e le ha affidato il doposcuola che le è valsa l’onorificenza.

