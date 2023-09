La visita di Ursula von der Leyen a Lampedusa e la strategia migratoria italiana: un bilancio

Roma, 18 settembre 2023 – Nell’ambito delle recenti sfide migratorie affrontate dall’Italia, la visita della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, a Lampedusa ha sollevato una serie di questioni cruciali sulla gestione dell’immigrazione nel paese e sul ruolo dell’Unione Europea (UE) in questa complessa situazione. Durante la sua visita, von der Leyen ha promesso il sostegno dell’UE e una “risposta coordinata” alla sfida migratoria italiana, delineando un piano in 10 punti. Tra le proposte, rimpatri più veloci, corridoi umanitari per l’immigrazione legale e la valutazione di nuove missioni navali, tra cui una possibile riattivazione dell’operazione Sophia.

Il piano di von der Leyen è stato accolto con favore dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che ha sottolineato l’importanza di una maggiore cooperazione con l’UE per affrontare il problema delle migrazioni. Tuttavia, l’opposizione, rappresentata da vari partiti di sinistra, ha espresso preoccupazioni sulle proposte, definendole troppo militari e poliziesche e sottolineando l’importanza di una redistribuzione equa dei migranti tra i paesi europei.

Durante la visita, è emersa una divisione tra il governo italiano e alcuni partiti di opposizione sulla strategia da adottare per affrontare la sfida migratoria. Mentre il governo di Meloni ha sostenuto l’idea di rafforzare la sicurezza marittima con nuove missioni navali, l’opposizione ha chiesto una maggiore enfasi sulla solidarietà europea e sulla revisione delle politiche di asilo, inclusa la modifica dell’accordo di Dublino.

Una delle questioni centrali discusse durante la visita è stata la necessità di una “risposta europea coordinata” alla sfida migratoria. Von der Leyen ha affermato che l’UE deciderà chi può entrare in Europa, sottolineando la volontà di combattere i trafficanti di esseri umani. Queste parole hanno ricevuto un forte sostegno da parte della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che ha affermato che si tratta di un passo significativo nell’affrontare la sfida migratoria.

Il decalogo presentato da von der Leyen include anche la distruzione delle imbarcazioni utilizzate dai trafficanti e l’implementazione del memorandum firmato con la Tunisia, che è una delle principali basi delle rotte migratorie mediterranee. La premier italiana ha chiesto un rapido progresso in questo ambito, sottolineando l’importanza di un approccio in cui l’UE offra il suo sostegno in cambio di riforme nella regione.

In conclusione, la visita di Ursula von der Leyen a Lampedusa ha messo in luce le sfide e le diverse opinioni sulla gestione dell’immigrazione in Italia. La questione migratoria rimane una sfida complessa che richiede un coordinamento a livello europeo, e il dibattito su come affrontarla continua a essere al centro della politica italiana ed europea. Sarà interessante vedere come si tradurranno le parole in azioni concrete e come questa sfida verrà affrontata nei prossimi mesi.