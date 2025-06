Lampedusa sotto pressione: 14 sbarchi in 24 ore, 655 migranti soccorsi

Roma, 17 giugno 2025 – Nelle ultime 24 ore si sono registrati 14 sbarchi sull’isola di Lampedusa, per un totale di 655 migranti arrivati. Le condizioni meteo favorevoli e la ripresa delle traversate anche dalle coste della Tunisia hanno intensificato le operazioni di soccorso, con l’intervento congiunto di Capitaneria di porto, Guardia di Finanza e unità Frontex.

All’hotspot di contrada Imbriacola, centro nevralgico per l’accoglienza, erano presenti 659 ospiti fino alla scorsa notte. Con l’arrivo all’alba del traghetto di linea a Porto Empedocle, che ha trasferito 317 persone, il numero dei presenti è sceso a 485.

Le autorità hanno già predisposto un ulteriore trasferimento di 280 migranti, sempre via mare, per alleggerire la pressione sulla struttura, che continua a operare oltre i limiti di capienza.

Questo ennesimo picco negli arrivi conferma come Lampedusa resti il punto di primo approdo per le rotte migratorie nel Mediterraneo centrale, soprattutto nei momenti in cui si intensificano le partenze da Tunisia e Libia. Le istituzioni locali e nazionali sono al lavoro per garantire accoglienza dignitosa e gestire i flussi in sicurezza.