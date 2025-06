Mediterraneo centrale: 249 migranti morti e 226 dispersi dall’inizio del 2025

Roma, 17 giugno 2025 – La rotta del Mediterraneo centrale continua a confermarsi una delle più pericolose al mondo per chi tenta la traversata. Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) in Libia, sono almeno 249 le persone che hanno perso la vita in mare dall’inizio dell’anno al 14 giugno, mentre altre 226 risultano disperse.

Il bilancio si riferisce al tratto di mare tra la Libia e le coste europee, teatro quotidiano di operazioni di salvataggio, naufragi e intercettazioni da parte delle autorità locali.

Nel medesimo periodo, l’OIM segnala che 10.634 migranti sono stati intercettati e riportati in Libia, tra cui 9.124 uomini, 1.001 donne, 364 minori e 145 persone di cui non sono stati rilevati i dati di genere.

Questi numeri, sottolinea l’agenzia delle Nazioni Unite, mostrano ancora una volta la drammaticità della crisi migratoria e l’urgenza di affrontare il fenomeno con strategie che coniughino sicurezza, diritti umani e cooperazione internazionale.