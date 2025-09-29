Lavoratori domestici, in scadenza la terza rata dei contributi 2025

Roma, 29 settembre 2025 – Dal 1 al 10 ottobre 2025 i datori di lavoro sono chiamati a versare la terza rata dei contributi per colf, badanti e babysitter, relativa al trimestre luglio-settembre.

L’Inps ricorda che il pagamento comprende non solo i contributi previdenziali, interamente a carico del datore, ma anche i contributi contrattuali obbligatori per l’assistenza sanitaria e l’assicurazione integrativa (cassa colf). A questi si aggiungono le quote a carico del lavoratore, che il datore può trattenere direttamente dalla retribuzione.

L’importo varia in base alla paga oraria e al numero di ore settimanali (oltre le 24 ore è previsto un contributo forfetario). La regola vale anche per i rapporti di lavoro a tempo determinato, salvo che non siano giustificati dalla sostituzione di personale assente per ferie, malattia o maternità.

Per agevolare i calcoli, sul sito Inps è disponibile un simulatore online che consente di determinare con precisione la somma dovuta.

Le modalità di pagamento

Il versamento può essere effettuato attraverso diverse opzioni:

bollettini MAV inviati direttamente dall’Inps;

inviati direttamente dall’Inps; Portale dei Pagamenti Inps, tramite la funzione “ Pagamento immediato pagoPA ” con carta, prepagata o addebito in conto;

Inps, tramite la funzione “ ” con carta, prepagata o addebito in conto; tabaccherie e ricevitorie aderenti al circuito Reti Amiche (consultabili sul sito tabaccai.it );

(consultabili sul sito ); avviso di pagamento pagoPA stampabile dal Portale dei pagamenti, contenente il codice avviso, l’importo dovuto, la scadenza e le istruzioni.

L’elenco completo degli operatori abilitati è disponibile sul portale ufficiale pagoPA.