Le procedure per l’ingresso e l’immatricolazione degli studenti internazionali in Italia per il 2023-2024

Il Ministero dell’Università e della Ricerca pubblica le nuove procedure per l’ingresso e l’immatricolazione degli studenti internazionali per l’anno accademico 2023-2024, ora disponibili anche in lingua inglese.

Roma, 23 maggio 2023 – Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha reso disponibili le procedure per l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione e il riconoscimento dei titoli degli studenti internazionali che desiderano iscriversi ai corsi della formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2023-2024. Queste procedure sono destinate esclusivamente agli aspiranti matricole che risiedono ancora all’estero.

Accesso per cittadini extraue già residenti in Italia

I cittadini extraue che risiedono regolarmente in Italia possono accedere alle università, accademie e conservatori italiani a parità di condizioni con i cittadini italiani e comunitari. Pertanto, le procedure riguardano gli studenti internazionali che intendono iniziare un percorso di studi in Italia provenendo da altri paesi.

Presentazione della domanda di preiscrizione e richiesta del visto

Gli aspiranti studenti internazionali residenti all’estero devono presentare la domanda di preiscrizione attraverso il portale UNIVERSITALY. Una volta che l’ateneo scelto ha validato la domanda, è necessario presentarsi presso il consolato italiano per richiedere il visto di ingresso. Il visto consente agli studenti di recarsi in Italia per svolgere le prove di italiano e, eventualmente, superare la prova di ingresso per il corso scelto.

Immatricolazione e permesso di soggiorno per studio

Dopo aver superato le prove di italiano e le eventuali prove di ingresso al corso, gli studenti internazionali possono procedere con l’immatricolazione presso l’istituzione prescelta. Successivamente, sarà necessario richiedere un permesso di soggiorno per studio, che consentirà loro di risiedere legalmente in Italia per la durata del corso.

Informazioni dettagliate sul sito Studiare-in-Italia

Tutte le procedure, compresi i moduli e gli allegati necessari, sono disponibili sul sito Studiare-in-Italia. Le informazioni sono fornite sia in italiano che in inglese, al fine di garantire una maggiore accessibilità e comprensione agli studenti internazionali interessati a studiare in Italia.