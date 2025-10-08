Leone XIV: “Io con i migranti, la Chiesa non resta in silenzio”

Roma, 8 ottobre 2025 – Durante l’Udienza generale in piazza San Pietro, papa Leone XIV ha lanciato un messaggio forte di solidarietà verso i migranti. Al termine della catechesi, rivolgendosi al vescovo di El Paso, Mark Joseph Seitz, impegnato nella difesa dei migranti al confine tra Stati Uniti e Messico, il Papa ha ricordato che «la Chiesa non può rimanere in silenzio di fronte all’ingiustizia».

Leone XIV ha espresso la sua vicinanza a quanti vivono nella paura delle deportazioni di massa annunciate dalla presidenza Trump, sottolineando che la misericordia di Dio non conosce confini.

Davanti a 60mila fedeli, il Pontefice ha invitato tutti a non restare indifferenti di fronte alla sofferenza di chi emigra e a portare speranza concreta nelle “frontiere” del mondo moderno, dove religiosi e laici sono ogni giorno accanto agli ultimi.