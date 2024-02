L’Italia rafforza legami con l’Africa: incontro ministeriale con Gambia e Costa d’Avorio sulle questioni migratorie

Roma, 31 gennaio 2024 – A margine del vertice Italia-Africa il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha incontrato in mattinata il Vice Presidente della Repubblica del Gambia, Mohammed B.S. Jallow, accompagnato dal Ministro dell’Interno Seyaka Sonko e, nel pomeriggio, il Generale Vagondo Diomandé, Ministro dell’Interno e della Sicurezza della Repubblica della Costa d’Avorio.

«Il Governo italiano – ha dichiarato il Ministro Piantedosi – è impegnato a sviluppare un dialogo sempre più costruttivo e strutturato con i Paesi dell’Africa e ha confermato di essere protagonista sulla scena europea e internazionale. Gambia e Costa d’Avorio sono per noi due importanti partner con i quali proseguire la cooperazione nelle materie di comune interesse. In particolare, nel corso dei proficui colloqui di oggi – continua Piantedosi – è emersa la volontà di proseguire la collaborazione tra i nostri Paesi in tema di contrasto all’immigrazione irregolare, cooperazione sul piano dei rimpatri volontari assistiti, e per lo sviluppo di percorsi di formazione-lavoro che garantiscano la migrazione regolare.

Il nostro Governo con il “processo di Roma”, avviato nello scorso luglio, e con il summit di oggi, ha riportato al centro della agenda europea e internazionale il tema della migrazione e ha aperto nuove prospettive di collaborazione con i Governi africani lungo diverse direttrici così come previsto nel Piano Mattei», ha concluso il titolare del Viminale. ‎