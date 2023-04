L’Ue verso un’apertura sulla gestione dei migranti, valutati più fondi per l’Italia

in

Roma, 19 aprile 2023 – Il commissario Ue al Bilancio Johannes Hahn ha sottolineato l’importanza di trattare tutti i migranti con dignità e umanità, ma ha anche esortato alla solidarietà nei confronti dell’Italia, che sta gestendo i flussi migratori che giungono alle sue frontiere di sbarco.

Hahn ha evidenziato come gli arrivi siano aumentati, e per questo motivo l’Italia ha dichiarato lo stato di emergenza, che gli consente di affrontare le sfide che sta affrontando, ma allo stesso tempo ha anche sottolineato come nessuno Stato membro possa farcela da solo.

In questo contesto, la Commissione europea sta discutendo con l’Italia eventuali altre misure di finanziamento dell’emergenza, al fine di supportare il Paese nella gestione dei flussi migratori.

Il commissario ha poi sottolineato l’importanza della solidarietà degli Stati membri dell’Unione europea, ribadendo come la Commissione abbia già ricollocato 950 persone, di cui due terzi dall’Italia, molti dei quali provenienti da Lampedusa. Tuttavia, Hahn ha anche fatto appello affinché gli Stati membri ricollochino di più e in maniera più rapida.