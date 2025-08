Maxi operazione della Polizia contro la criminalità cinese: 13 arresti e sequestri in tutta Italia

Roma, 4 agosto 2025 – Si è conclusa con 13 arresti, 31 persone denunciate e oltre 73.000 euro di sanzioni amministrative una vasta operazione della Polizia di Stato condotta in 24 province italiane per colpire la criminalità organizzata cinese radicata sul territorio nazionale. L’azione, definita ad “alto impatto”, è stata coordinata dal Servizio Centrale Operativo e ha coinvolto le Squadre Mobili di città strategiche come Milano, Roma, Prato, Bologna, Firenze e Padova, solo per citarne alcune.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati 22.825 euro in contanti, frutto di attività illecite legate a una rete criminale che operava attraverso banche abusive e sistemi di riciclaggio internazionale, tra cui l’hawala, un meccanismo informale e clandestino di trasferimento di denaro che consente lo spostamento di fondi in nero da un continente all’altro, aggirando i controlli bancari ufficiali.

Le indagini hanno fatto luce su una struttura articolata e ben radicata, responsabile di reati gravi quali immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione e del lavoro, contraffazione, spaccio di stupefacenti e persino detenzione abusiva di armi.

Il fenomeno si è rivelato particolarmente diffuso in Toscana, ma ha ramificazioni anche in Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Veneto. Le organizzazioni coinvolte si avvalevano di connessioni con altre realtà criminali internazionali per gestire traffici di migranti e stupefacenti, ricorrendo all’hawala come metodo sicuro e non tracciabile di pagamento e riciclaggio di denaro sporco.

Le attività sono state supportate dai Reparti Prevenzione Crimine della Polizia e fanno parte di una più ampia strategia nazionale per il contrasto ai gruppi criminali transnazionali che operano sotto la copertura di attività commerciali apparentemente lecite.

Secondo fonti investigative, ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi mesi, con nuove operazioni già pianificate per colpire il cuore finanziario e logistico di queste organizzazioni.