Maxi operazione della Polizia di Stato in sette regioni contro lo sfruttamento lavorativo dei migranti

Roma, 10 novembre 2023 – E’ iniziata questa mattina, all’alba, una maxi operazione della Polizia di Stato in diverse province italiane, tra cui Barletta-Andria-Trani, Cuneo, Foggia, Latina, Matera, Prato, Reggio Calabria e Trapani. L’obiettivo principale è contrastare il fenomeno dello sfruttamento del lavoro dei migranti irregolari.

Migranti, maxi operazione della Polizia di Stato

Le forze dell’ordine stanno conducendo perquisizioni, controlli e verifiche mirate per individuare soggetti, esercizi commerciali e basi logistiche coinvolti nello sfruttamento della manodopera di cittadini extracomunitari irregolari. L’operazione si concentra sui punti di raccolta di lavoratori migranti irregolari destinati a svolgere attività al di fuori delle normative stabilite. Più in particolare, l’azione mirata ha l’obiettivo di contrastare i network criminali responsabili del traffico di migranti e delle connesse forme di sfruttamento della manodopera irregolare. La scelta strategica delle province coinvolte riflette l’intenzione di affrontare il problema su più fronti, mettendo fine a queste attività illegali dannose sia per i lavoratori coinvolti che per l’integrità del sistema lavorativo.

Più di 300 operatori della Polizia di Stato, quindi, sono coinvolti su tutto il territorio nazionale per garantire il successo di questa operazione. Anche le Squadre mobili delle province analizzate, con il supporto delle Sisco, dei reparti prevenzione crimine e di unità di elicotteristi, collaborano attivamente con il personale specializzato delle Asl e dell’Ispettorato del lavoro. Al termine delle attività, si attende una valutazione delle persone coinvolte e delle strutture controllate, con l’obiettivo di porre fine a queste pratiche illegali e garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori.

