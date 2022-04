Ennesimo naufragio nel Mediterraneo: la Sea Watch 3 salva 34 persone, ma i dispersi sono almeno 19

Roma, 11 aprile 2022 – Il Mediterraneo si è trasformato ancora una volta in un cimitero di migranti: la nave di soccorso Sea Watch è dovuta intervenire in seguito a un naufragio nel quale sono annegate almeno 19 persone. Altre 34, invece, sono state portate in salvo. “Quando siamo arrivato il gommone stava affondando e decine di persone erano in acqua. La cosiddetta guardia costiera libica era sul posto e la situazione era estremamente caotica”, ha spiegato la ong.

Naufragio nel Mediterraneo, la Sea Watch 3 salva 34 persone

A rendere nota la notizia è stata la stessa Organizzazione non governativa. “Ieri l’equipaggio di Sea Watch3 è stato testimone di una tragedia nel Mediterraneo centrale”, ha scritto su Twitter. “Dopo aver ricevuto un mayday, siamo arrivati sulla scena di un naufragio, un gommone stava affondando e decine di persone erano in acqua. La cosiddetta guardia costiera libica era sul posto e la situazione era estremamente caotica. Avevamo informazioni su almeno 50 persone in difficoltà, ne abbiamo salvate 34. Temiamo che molte siano annegate”, ha inoltre spiegato. In sole 24 ore, la Sea Watch ha realizzato cinque operazioni di salvataggio, e fornito assistenza a più di 200 persone. Molte di queste hanno urgente necessità di cure mediche.

Ieri, all’alba, sono avvenuti altri due sbarchi a Lampedusa: il primo con 87 migranti, l’altro con 85. In un solo giorno, poi, dodici diversi barchini dono arrivati sull’isola con a bordo 510 persone, facendo aumentare gli ospiti dell’hotspot dell’isola da 2 a 831. Principalmente, gli immigrati arrivano da Egitto, Siria, Sudan, Somalia, Niger e Eritrea. Le imbarcazioni, che trasportavano fino a 199 persone, sono state bloccate dalle motovedette della Guardia costiera e dalle Fiamme gialle. A causa dell’incremento dei numeri, la prefettura di Agrigento, in accordo con il Viminale, ha optato per il trasferimento di 127 migranti a porto Empedocle.

