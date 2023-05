“Meloni disumana e inefficace”, nuovo scontro Italia-Francia

Roma, 10 maggio 2023 – L’Italia e la Francia sono tornate a scontrarsi sul tema dei migranti, e questa volta il motivo del contendere sono state le parole di Stephane Séjourné, capo di Renaissance, il partito del presidente francese Emmanuel Macron.

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Figarò, Séjourné avrebbe criticato duramente la politica dell’estrema destra italiana, prendendo come esempio Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Secondo Séjourné, Meloni farebbe troppa demagogia sull’immigrazione clandestina, senza proporre soluzioni efficaci e umane.

Inoltre, il politico francese avrebbe accusato l’estrema destra francese di essere incompetente e impotente, prendendo a modello l’estrema destra italiana. Le parole di Séjourné sono state riportate da Le Figarò in un articolo dal titolo “Nonostante le loro differenze, Meloni agitata come uno spauracchio anti-Le Pen dal governo”, in cui si descrive la crisi tra Italia e Francia.

L’articolo mette in evidenza il ruolo di Meloni come spauracchio anti-Le Pen per il governo francese, che teme l’ascesa dell’estrema destra in Francia. Séjourné, infatti, avrebbe annunciato di avere intenzione di ripetere il suo messaggio a Roma, dove organizzerà un seminario del gruppo Renew a sostegno del Partito Democratico.