Meloni: «Giudici o burocrati non ci fermeranno sulla gestione dei migranti»

Roma, 27 agosto 2025 – Al Meeting di Rimini, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito con forza la linea del governo sul tema dell’immigrazione illegale.
«Voglio dire con chiarezza che ogni tentativo che verrà fatto di impedirci di governare il fenomeno dell’immigrazione illegale verrà rispedito al mittente», ha dichiarato Meloni, sottolineando che «non c’è giudice, politico o burocrate che possa impedirci di fare rispettare la legge dello Stato italiano, di garantire la sicurezza dei cittadini, di combattere gli schiavisti del terzo millennio e di salvare vite umane».
Le parole della premier arrivano in un contesto di rinnovato dibattito sulle politiche migratorie, con il governo che difende la necessità di un approccio deciso e senza cedimenti a pressioni esterne.
Secondo Meloni, la priorità resta quella di difendere la sovranità nazionale e la capacità dell’Italia di gestire in autonomia i flussi migratori, senza che organi giudiziari o apparati burocratici possano limitare l’azione dell’esecutivo.