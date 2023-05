“Meloni incapace sui migranti”. L’attacco del ministro francese Darmanin

Roma, 4 maggio 2023 – Il ministro francese dell’Interno, Gérald Darmanin, ha criticato nuovamente il governo italiano guidato da Giorgia Meloni per la gestione dei problemi migratori del paese. Secondo Darmanin, Meloni è “incapace di risolvere i problemi migratori per i quali è stata eletta”, definendo il governo italiano come un “governo di estrema destra scelto dagli amici di Marine Le Pen”.

Questa critica è arrivata dopo che il braccio destro di Le Pen, Jordan Bardella, ha visitato i posti di frontiera tra Mentone e Ventimiglia e ha dichiarato che gli sforzi del governo italiano per respingere i migranti in arrivo dall’Italia sono ancora “insufficienti e derisorii”.

Il governo italiano ha inviato rinforzi da qualche settimana per affrontare la situazione, ma secondo Bardella non sono sufficienti. Il presidente del Rassemblement National ha inoltre criticato Darmanin, definendolo “ministro dell’immigrazione di massa”.

Il ministro francese ha quindi attribuito la colpa al governo Meloni e al suo alleato principale, il leader della Lega Matteo Salvini, per la situazione migratoria in Tunisia, affermando che l’Italia non è in grado di gestire la pressione migratoria dovuta alla situazione politica in quel paese.

Le dichiarazioni di Darmanin rischiano di provocare una nuova rottura nei rapporti tra Roma e Parigi, proprio quando si era iniziato a distendere la crisi diplomatica legata al caso dell’Ocean Viking lo scorso novembre. Emmanuel Macron aveva promesso pieno coordinamento con Giorgia Meloni sull’emergenza migranti in Tunisia, dopo un lungo incontro tra i due leader a Bruxelles.

Tuttavia, le parole di Darmanin sembrano indicare che i rapporti tra i due paesi potrebbero nuovamente essere tesi, con il ministro francese che ha messo in dubbio la capacità del governo italiano di gestire la situazione migratoria. Il futuro della collaborazione tra Italia e Francia su questo tema rimane incerto, ma sembra che ci sia ancora molto lavoro da fare per risolvere la crisi migratoria in Europa.