Migranti, assegnato alla Ocean Viking il porto di Salerno: dista 883 km dalla loro posizione

Roma, 3 aprile 2023 – Le autorità italiane hanno assegnato il porto di Salerno alla nave di Sos Mediterranee, l’Ocean Viking, che ha a bordo 92 migranti soccorsi nel Mediterraneo. La distanza tra l’area in cui si trova la nave e il porto di Salerno, però, è di circa 450 miglia nautiche, ovvero 833 km. Ciò significa che la navigazione potrebbe essere lunga e difficile, soprattutto viste le previsioni meteorologiche in peggioramento. Il che potrebbe avere un impatto negativo anche sulle condizioni dei migranti a bordo.

Migranti, assegnato il porto di Salerno alla Ocean Viking

Secondo quanto si apprende, quindi, la Ocean Viking dovrebbe sbarcare a Salerno insieme ai 92 migranti salvati nel Mediterraneo. Tra loro sono presenti anche 9 donne e 40 minori non accompagnati. I profughi, prima del soccorso, viaggiavano su un gommone sovraccarico e sgonfio a largo della Libia.

La nuova normativa varata dal governo italiano impone alle navi delle Ong di recarsi nel porto che viene indicato loro e di non compiere “salvataggi multipli”, ovvero di non prolungare la permanenza in mare dei migranti dopo il primo soccorso. La decisione è stata presa in seguito alla crisi migratoria che continua ad affliggere il Mediterraneo. La situazione, infatti, è sempre più grave. E sono migliaia le persone che ogni anno tentano di attraversare il Mediterraneo in cerca di sicurezza e di una vita migliore.

Dalla loro, però, le Ong contestano il nuovo Decreto sostenuto dall’esecutivo Meloni, perchè spesso vengono assegnati porti estremamente lontani rispetto alla posizione di partenza. Non solo: anche la regola che li obbligherebbe a voltare le spalle ai migranti in difficoltà e a non intervenire in caso di necessità se si fosse già sulla via del ritorno viene duramente criticata dai soccorritori.

