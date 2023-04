Migranti, il governo Meloni studia un piano di nove punti per fermare gli sbarchi

Roma, 3 marzo 2023 – Il governo italiano sta lavorando a un piano suddiviso in nove punti per contrastare il fenomeno degli sbarchi di migranti sulle coste italiane. Il progetto, che verrà esaminato a Palazzo Chigi insieme al presidente del consiglio Giorgia Meloni, prevede il dialogo con la Tunisia e la Libia per fermare l’aumento dell’emigrazione, coinvolgendo anche la Commissione Europea.

Migranti, il progetto al vaglio del governo per contrastare gli sbarchi

L’Italia vuole raggiungere accordi con gli stati di provenienza dei migranti, limitando così le partenze verso il nostro Paese. Il governo, quindi, tenterà anche di rendere meno appetibile per i trafficanti il trasporto delle persone verso l’Italia. E lo farà limitando le attività delle Ong e rendendo più complesse le procedure per la protezione speciale. Inoltre, l’intenzione è quella di facilitare i rimpatri verso i paesi di provenienza con progetti di lavoro e sostegno famigliare. Soprattutto là dove il flusso migratorio verso l’Italia è più significativo: Tunisia, Egitto, Costa d’Avorio e Gambia. Il tutto chiedendo la collaborazione dell’Onu.

Il piano poi prevede anche il rafforzamento delle relazioni con i paesi balcanici per ridurre gli ingressi via terra e l’ampliamento delle strutture assistenziali soprattutto in Sicilia e Calabria. Così come già fatto con Burkina Faso, Siria, Camerun, Egitto, Tunisia, Costa d’Avorio, Pakistan, Guinea, Bangladesh e Mali..Infine, il governo intende aprire un centro di permanenza per il rimpatrio in ogni regione italiana. L’obiettivo, quindi, rimane quello di limitare gli sbarchi di migranti sulle coste italiane e garantire una gestione efficace dell’immigrazione nel nostro paese.

