Migranti. Il presidente Macron propone un piano per affrontare i flussi a Lampedusa. “Non possiamo lasciare soli gli italiani”

Nell’intervista di ieri sera in televisione, il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso la sua profonda preoccupazione per la situazione dei migranti che raggiungono Lampedusa, sottolineando la necessità di un impegno comune per affrontare questo complesso problema. Macron ha dichiarato: “Non possiamo lasciare soli gli italiani” e ha sottolineato l’importanza di una collaborazione internazionale per gestire efficacemente la crisi migratoria.

Uno degli aspetti chiave del discorso di Macron è stato il riconoscimento della provenienza della maggior parte dei migranti: l’Africa subsahariana. Ha sottolineato che la Francia fornisce aiuti allo sviluppo a questi paesi, ma ha anche sottolineato che è essenziale che tali nazioni collaborino nello smantellare le organizzazioni criminali dei passeur, che lucrano sulle vite dei migranti. Macron ha affermato: “Dobbiamo dire loro ‘vi aiutiamo, ma voi dovete aiutarci a smantellare le organizzazioni'”.

Il presidente francese ha poi presentato il suo piano per affrontare il flusso migratorio, concentrando l’attenzione sui paesi di transito, in particolare la Tunisia. Ha rivelato che migliaia di migranti partono dal porto di Sax, in Tunisia, per raggiungere Lampedusa. Macron ha proposto di negoziare un accordo con la Tunisia per aumentare la presenza di mezzi e risorse in un paese di transito chiave. Questo accordo mirerebbe a stabilire partnership e a potenziare le capacità delle autorità locali nella gestione del flusso migratorio.

Inoltre, Macron ha dichiarato l’intenzione di inviare esperti e materiali in Tunisia e in Algeria per combattere le organizzazioni criminali dei passeur. Questo approccio mira a smantellare le reti che sfruttano la disperazione dei migranti e a prevenire ulteriori tragedie in mare.

Nel suo discorso, Macron ha anche accolto con favore l’appello del Papa a un “soprassalto contro l’indifferenza” e ha sottolineato che la Francia sta facendo la sua parte. Ha evidenziato il generoso modello sociale francese, ma ha anche sottolineato che il paese non può accogliere “tutta la miseria del mondo”.