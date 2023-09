Migranti, Papa Francesco: “Vengono trattati con crudeltà e mancanza di umanità”

Roma, 22 settembre 2023 – Papa Francesco, in viaggio verso Marsiglia per partecipare agli Incontri del Mediterraneo, ha fortemente criticato la situazione della crisi migratoria che continua a portare a numerosi sbarchi di migranti, in particolare a Lampedusa e in altre zone di approdo. Con forza, il Pontefice ha condannato ciò che ha definito “una crudeltà” e “una terribile mancanza di umanità”.

Migranti, Papa Francesco: “Una terribile mancanza di umanità”

Mentre si trovava sull’aereo in viaggio verso Marsiglia, Papa Francesco ha parlato con i giornalisti e ha fatto riferimento alle condizioni disumane in cui molti migranti sono costretti a vivere prima di intraprendere il pericoloso viaggio attraverso il Mediterraneo. “Li tengono nei lager libici e poi li buttano a mare”, ha affermato mentre guardava una foto di una madre migrante con il figlio. Le sue parole riflettono la crescente preoccupazione per il trattamento spesso disumano dei migranti, inclusi i respingimenti illegali e i pericoli mortali che affrontano mentre cercano di raggiungere l’Europa.

Papa Francesco ha anche espresso la sua speranza di avere il coraggio di affrontare direttamente questa sfida durante il suo viaggio a Marsiglia, dove parteciperà agli Incontri del Mediterraneo. Il suo programma prevede visite a luoghi simbolici, tra cui la Basilica di Notre Dame de la Garde, dove avrà luogo una preghiera mariana con il clero diocesano, e il Memoriale dei marinai e dei migranti morti in mare, dove si terrà un momento di preghiera.

Il Pontefice, poi, è stato accolto dalla premier francese Élisabeth Borne, sottolineando l’importanza di questo viaggio e della sua voce nella questione migratoria. Anche durante questa occasione il Papa ha costantemente sottolineato la necessità di affrontare la crisi migratoria con compassione e solidarietà, richiamando il mondo a un impegno più umano nella gestione dei flussi migratori.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia