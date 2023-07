Migranti. Il Regno Unito approva la controversa stretta dell’Illegal Migration Bill

in

Il governo conservatore di Rishi Sunak cerca di contrastare l’immigrazione illegale e gli sbarchi via canale della Manica

Roma, 18 luglio 2023 – Nella notte scorsa, la riottosa Camera dei Lord nel Regno Unito ha finalmente ceduto di fronte alla pressione del governo conservatore di Rishi Sunak, approvando la contestatissima stretta dell’Illegal Migration Bill. Questa iniziativa mira a contrastare l’immigrazione illegale e a scoraggiare gli sbarchi dei “piccoli scafi” gestiti da gang di trafficanti attraverso il canale della Manica, che hanno raggiunto livelli record nel 2022. Nonostante le promesse ripetute dei Tory di un controllo più stretto dei confini dopo la Brexit, la situazione è peggiorata, spingendo il governo a intraprendere azioni drastiche.

Durante l’iter del provvedimento, la Camera dei Lord aveva precedentemente respinto una ventina di emendamenti proposti dalla Camera dei Comuni, dove l’esecutivo gode di una maggioranza solida. Tuttavia, dopo un acceso dibattito, i Lord hanno alla fine ceduto su cinque emendamenti correttivi. È importante notare che la Camera dei Comuni, in quanto unica assemblea elettiva di Westminster, ha l’ultima parola nel processo legislativo britannico.

Ora l’Illegal Migration Bill dovrà ricevere il Royal Assent, ovvero la controfirma del re in veste di capo dello Stato. Nonostante le critiche espresse in privato dal sovrano attuale, Carlo III, secondo i media, è previsto che il Royal Assent avvenga senza intoppi. Questa formalità costituzionale sancirà la conversione del provvedimento in legge.

L’approvazione di questa stretta legislativa ha sollevato diverse preoccupazioni e critiche. Alcuni sostengono che le misure contenute nel provvedimento potrebbero minare i diritti umani dei migranti e delle persone in cerca di asilo. I detrattori sostengono che il governo dovrebbe concentrarsi sull’elaborazione di politiche più umane ed efficaci per affrontare le cause profonde dell’immigrazione e contrastare i trafficanti di esseri umani.

D’altro canto, i sostenitori della legge affermano che sia necessario un controllo più rigoroso dei confini per proteggere la sicurezza nazionale e prevenire l’immigrazione illegale. Secondo il governo, l’Illegal Migration Bill rappresenta un passo importante nella lotta contro i trafficanti che sfruttano la disperazione delle persone in cerca di una vita migliore.