Monsignor Perego della CEI: “Fermare la strage degli innocenti nel Mediterraneo”

Roma, 17 luglio 2023 – In un’intervista all’Adnkronos, Monsignor Gian Carlo Perego, presidente della Commissione CEI e della Fondazione Migrantes, esprime preoccupazione per i dati diffusi dall’Unicef riguardanti la morte di 289 bambini nel Mediterraneo in soli sei mesi. Monsignor Perego riflette sul volto migratorio dei minori e sottolinea l’importanza di non trascurare la loro tutela e protezione nelle democrazie europee.

Il presidente della CEI mette in luce due aspetti fondamentali. Innanzitutto, sottolinea che dietro questi tragici numeri si celano i volti dei minori che vengono accompagnati dalle loro madri nella speranza di trovare un futuro migliore. Questa strage degli innocenti mette in evidenza l’indifferenza che spesso si manifesta nei confronti dei migranti, in particolare dei minori, che dovrebbero essere maggiormente tutelati ma vengono invece respinti anche all’interno delle democrazie europee.

Monsignor Perego solleva un parallelo tra l’atteggiamento dell’Europa e quello di Erode, il re che temeva la minaccia di un bambino al suo potere e alla sua sicurezza. L’Europa, a sua volta, rischia di adottare un atteggiamento simile, considerando questi bambini migranti come una minaccia alla propria ricchezza, ai propri traguardi e alla propria sicurezza. L’aumento dei minori non accompagnati che arrivano sulle coste europee nell’ultimo anno fa riflettere sulle politiche di tutela che devono essere messe in atto sia a livello nazionale che europeo.