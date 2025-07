Migranti in Libia: aumentano del 20% in un anno secondo l’OIM

Roma, 22 luglio 2025 – L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) ha diffuso il suo ultimo report sulla presenza migrante in Libia, evidenziando un preoccupante aumento del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati si riferiscono al Dtm round 57, relativo ai mesi di marzo-aprile 2025, e mostrano un totale di 867.055 migranti presenti nel paese nordafricano.

Secondo l’OIM, la maggioranza dei migranti censiti è composta da sudanesi, seguiti da nigerini, egiziani, ciadiani e nigeriani, per un totale di 44 nazionalità rappresentate. Il numero segna un incremento dell’1% rispetto a gennaio-febbraio 2025, ma la tendenza in crescita è costante dal dicembre 2023, segno di una pressione migratoria sempre più marcata lungo la rotta libica.

L’agenzia delle Nazioni Unite ha anche aggiornato i dati relativi alle vittime della rotta del Mediterraneo centrale. Dal 1° gennaio al 19 luglio 2025, sono stati registrati almeno 363 morti e 290 dispersi. Numeri che riflettono la pericolosità e la tragicità dei viaggi affrontati dai migranti in fuga da conflitti, crisi economiche o violazioni dei diritti umani.

Nel medesimo periodo, sono stati intercettati in mare e riportati in Libia 12.643 migranti, tra cui 10.943 uomini, 1.148 donne, 407 minori e 145 persone di cui non si conosce il genere. Questo dato rilancia le preoccupazioni delle organizzazioni umanitarie per il destino di chi viene riportato nei centri di detenzione libici, dove spesso le condizioni sono durissime.

L’OIM, attraverso i suoi aggiornamenti su X (ex Twitter), continua a monitorare una situazione che resta estremamente instabile e complessa, con implicazioni cruciali per le politiche migratorie nel Mediterraneo.