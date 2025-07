Nuovo accordo Italia-Tunisia: in vigore la conversione delle patenti di guida

in

Roma, 22 luglio 2025 – È entrato ufficialmente in vigore il 20 luglio 2025 il nuovo Accordo bilaterale tra Italia e Tunisia sul reciproco riconoscimento e conversione delle patenti di guida, firmato lo scorso 16 gennaio. Il nuovo testo sostituisce il precedente accordo e introduce alcune importanti novità procedurali per i cittadini tunisini residenti in Italia.

Con la circolare del 30 giugno 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito agli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) tutte le indicazioni operative per gestire le richieste di conversione.

Tra le principali condizioni previste dal nuovo accordo:

Il titolare di patente tunisina può richiederne la conversione solo se ha acquisito la residenza anagrafica in Italia da meno di sei anni ;

può richiederne la conversione ; La patente tunisina deve essere in corso di validità ;

; Non è possibile convertire una patente tunisina conseguita dopo l’acquisizione della residenza in Italia, né una patente che deriva a sua volta dalla conversione di un documento non convertibile in Italia.

Gli uffici UMC, nel ricevere la domanda, possono richiedere:

La documentazione di rito ;

; La traduzione ufficiale della patente tunisina ;

; In caso di dubbi sull’autenticità o sulla validità del documento, è previsto il coinvolgimento delle Ambasciate o dei Consolati tunisini per verifiche dirette prima di procedere alla conversione.

Con questo nuovo accordo, si punta a semplificare il riconoscimento reciproco dei titoli di guida tra i due Paesi, rafforzando la cooperazione amministrativa e facilitando l’integrazione dei cittadini tunisini residenti in Italia.