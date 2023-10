Migranti, la Geo Barents salva 258 persone e si dirige verso Salerno

in

Roma, 6 ottobre 2023 – Nelle prime ore del mattino, la nave di ricerca e soccorso Geo Barents di Medici Senza Frontiere ha effettuato un salvataggio di 258 persone. I migranti erano a bordo di due imbarcazioni di legno, in condizioni a dir poco precarie. Tra i salvati ci sono donne e bambini, alcuni dei quali appena nati.

Migranti, la Geo Barents salva 258 persone

Il team a bordo della Geo Barents ha avvistato queste due imbarcazioni. E dopo aver valutato la situazione e contattato le autorità competenti, ha immediatamente iniziato le operazioni di soccorso. I migranti erano partiti dalla Libia la sera precedente e avevano affrontato un viaggio pericoloso attraverso il Mediterraneo alla ricerca di una vita migliore.

Attualmente, tutti i sopravvissuti sono al sicuro a bordo della nave di Msf, dove il personale medico e i volontari stanno fornendo loro assistenza e cure. Il porto di sbarco assegnato dalle autorità italiane è Salerno. Lì i migranti potranno arrivare sulla terraferma in sicurezza e ricevere ulteriori cure, se necessario.

Questa operazione di soccorso è un ennesimo monito sulla necessità continua di condurre operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale per prevenire tragedie in mare. Nonostante gli sforzi delle organizzazioni umanitarie, però, rimangono sfide significative nella gestione delle migrazioni e nella ricerca di soluzioni a lungo termine per affrontare questa crisi umanitaria.

