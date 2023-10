Assegno unico: ora possono riceverlo anche i titolari di permesso per attesa occupazione

Roma, 6 ottobre 2023 – Il 19 settembre, con sentenza del Tribunale di Trento è stato riconosciuto il diritto all’assegno unico universale anche ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno per attesa occupazione.

L’Inps infatti, nonostante le diverse estensioni disposte con circolare, escludeva ancora questa categoria di richiedenti, limitando l’accesso al beneficio solo (quanto ai cittadini stranieri) ai lungo soggiornanti o agli stranieri in possesso di un permesso per lavoro o ricerca della durata di almeno un anno.

Il Tribunale di Trento, ricordando che il permesso per attesa occupazione autorizza allo svolgimento di attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha invece precisato che questo titolo può essere equiparato ad un permesso unico lavoro.

Ha quindi condannato l’Inps a modificare la propria circolare n. 23/2022 comprendendovi anche il permesso di soggiorno per attesa occupazione tra i titoli ammessi per l’accesso al beneficio.

Inoltre l’Inps è stato condannato a rivedere le proprie decisioni precedenti di rigetto nei confronti di tale categoria e sarà possibile per i titolari di permesso per attesa occupazione presentare domanda di assegno unico anche per gli arretrati, prima non richiesti perché non ammesso.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato