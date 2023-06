Migranti, Lampedusa sempre più sotto pressione: 8 sbarchi in 24 ore e centro di accoglienza al collasso

Roma, 23 giugno 2023 – Con un’allarmante escalation di sbarchi, nelle ultime due ore sono arrivati sull’isola di Lampedusa 290 migranti a bordo di otto diverse imbarcazioni. Questi ultimi si sommano agli approdi registrati nella giornata precedente, portando il totale degli sbarchi avvenuti nelle ultime 24 ore a 18, e a un numero complessivo di quasi 650 persone giunte sulle coste siciliane.

Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa

Dai migranti soccorsi al largo, sono emersi drammatici dettagli sulle condizioni in cui viaggiavano: su una delle imbarcazioni c’erano 19 persone, tra cui una donna e cinque bambini. Su un’altra, 38 individui, di cui sei donne e un minore. Su un’altra ancora, poi, 43 persone, di cui nove donne e quattro minori. Si registrano inoltre gruppi di 46 e 38 migranti, rispettivamente con tre e otto donne a bordo. Oltre a due imbarcazioni con 8 e 47 persone a bordo, tra cui quattro sopravvissuti ad un naufragio recente. Proprio loro hanno raccontato di essere stati salvati quando la loro imbarcazione ha iniziato a naufragare nella prima mattinata di martedì scorso, dopo sole sei ore di navigazione. Inoltre, hanno riferito che altri cinque migranti dovrebbero essere stati salvati da un’altra barca.

Le autorità italiane, poi, hanno reso noto che ieri sono state fermate 51 persone, inclusa una donna, dai carabinieri lungo la costa di Mare Morto, sempre a Lampedusa. Durante l’operazione, è stato anche sequestrato un natante di 8 metri che sarebbe stato utilizzato per la traversata, partito dalla Libia.

L’hotspot di Lampedusa, al momento, si trova nuovamente in una situazione vicina al collasso. Attualmente, infatti, ospita oltre 1.160 persone, superando di gran lunga la sua capienza massima prevista di 389 posti. Tra l’altro, solamente poco più di due settimane fa, l’hotspot aveva raggiunto una popolazione di 4.000 persone, dieci volte superiore alla sua capacità massima.

Nonostante gli sforzi della prefettura di Agrigento nel trasferire quotidianamente tra le 400 e le 500 persone altrove, la situazione quindi non sembra migliorare significativamente. Le risorse a disposizione sono sottoposte a una pressione costante, rendendo necessarie soluzioni urgenti e concrete per far fronte a questa emergenza. Nel tentativo di alleviare la condizione, l’ufficio territoriale del Governo, in accordo con il Ministero dell’Interno, ha perciò pianificato un nuovo spostamento. Nella tarda mattinata di oggi, infatti, 230 migranti lasceranno Lampedusa a bordo del traghetto di linea Galaxy, che giungerà in serata a Porto Empedocle.

