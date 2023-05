Migranti, l’hub regionale di smistamento a Drougno non si farà

Roma, 31 maggio 2023 – A Druogno, un piccolo comune in Val Vigezzo, provincia del Verbano-Cusio-Ossola, doveva nascere un nuovo hub regionale di smistamento migranti. Dopo le varie perplessità presentate dal sindaco Marco Zanoletti, però, è stato fatto un passo indietro e del centro non si vedrà mai la nascita.

Migranti, l’hub di smistamento a Drougno non si farà

A comunicare la notizia è stato il prefetto del Verbano-Cusio-Solla Michele Formiglio a conclusione di una riunione insieme alle autorità locali. Non era una novità che il sindaco Zanoletti non fosse così convinto della realizzazione dell’hub di smistamento migranti. Il primo cittadino, infatti, aveva già espresso numerose perplessità. Soprattutto aveva sottolineato il fatto che, a detta sua, poteva essere troppo alto l’impatto di 200 profughi su un centro abitato da poco più di 400 anime, e ad alta vocazione turistica. Per questo, fin da subito il sindaco aveva richiesto di rivedere la soluzione, ricordando anche che nei 7 comuni della Valle sono accolti da tempo una settantina di migranti che si stanno lentamente integrando.

Il progetto prevedeva la creazione di un centro volto a ospitare circa 200 migranti, richiedenti asilo, all’interno della colonia montana, nel centro all’imbocco della val Vigezzo. Poteva essere un buon modo per riaprire l’immobile, che dalla pandemia in poi ha sempre tenuto abbassate le serrande. Alla fine, però, l’hub non si farà, e le sue porte rimarranno chiuse ancora per chissà quanto tempo.

