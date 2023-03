Migranti. Mattarella: “Serve una lucida e organica azione Ue”

Roma, 14 marzo 2023 – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha recentemente espresso la sua speranza che la modalità di collaborazione tra Kenya e Italia possa essere replicata ovunque, poiché i problemi comuni possono essere affrontati in modo efficace con una buona collaborazione. Questo vale anche per la questione delle migrazioni.

Mattarella ha sottolineato l’importanza di cercare un rapporto con i paesi di origine dei migranti, ma ha anche evidenziato che la dimensione del fenomeno migratorio è epocale e non può essere affrontata in modo bilaterale, ma richiede un’azione organica europea.

L’impegno comune della comunità internazionale è necessario per affrontare la sfida dei flussi migratori. È importante considerare la causa profonda dei movimenti migratori, come la povertà, la mancanza di opportunità economiche e la crisi climatica. Questi problemi richiedono soluzioni a livello globale, come una maggiore equità nella distribuzione delle risorse e un’azione coordinata per mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

Inoltre, la collaborazione internazionale è essenziale per gestire in modo efficace i flussi migratori stessi, garantendo la protezione dei diritti umani dei migranti e offrendo loro opportunità di integrazione e di lavoro dignitoso nei paesi di destinazione.

In sintesi, la dichiarazione del presidente Mattarella sottolinea l’importanza di una visione globale e di un impegno comune nella gestione dei flussi migratori. Sono necessarie azioni organiche a livello europeo e internazionale per affrontare la questione delle migrazioni in modo efficace e sostenibile, garantendo la protezione dei diritti umani dei migranti e cercando soluzioni a lungo termine per le cause profonde dei movimenti migratori.