Migranti, ministro francese Darmanin: “Il modello Meloni e Le Pen non è giusto”

Roma, 17 maggio 2023 – “Il modello Meloni e Le Pen non è giusto”. Poche parole, che però vanno dritte al punto quelle espresse nelle scorse ore dal ministro francese dell’Interno Gerald Darmanin rispetto all’approccio utilizzato nella gestione dei migranti. “Quando si fanno promesse avventate, quando si è esponenti dell’estrema destra ci si rende conto che la realtà è più dura“, ha infatti sottolineato.

“Il mio attacco non è contro gli italiani, ma contro le personalità politiche. Abbiamo diritto di dire che la Le Pen, la Meloni, non hanno il modello giusto”, ha dichiarato a France Inter il Darmanin. Secondo il ministro, poi, il presidente del Consiglio italiano proprio “non è in grado di risolvere i problemi migratori“. Una frase che, dichiarata due settimane fa, aveva portato alla cancellazione della visita del titolare della Farnesina, Antonio Tajani, a Parigi.

“Questo Darmanin, Ministro dell’Interno francese, continua ad attaccare il governo italiano, in particolare la Meloni. Incapace totale, vista la gestione fallimentare dell’ordine pubblico in Francia, con le proteste clamorose che hanno messo a ferro e fuoco il centro di Parigi. Questo Darmanin dovrebbe pensare ai suoi casi, evitando di rendere complicati i rapporti tra l’Italia e la Francia. Ma a questo punto essendo il soggetto protagonista di reiterati interventi, credo che le autorità a lui preposte, oltre che pensare a sostituirlo, dovrebbero spiegargli che tra l’Italia e la Francia vige il trattato del Quirinale e c’è un’amicizia plurisecolare che dovrebbe essere rispettata”, ha commentato a riguardo l’esponente di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

“Uno ha diritto a essere un incapace, ma, come disse Petrolini quando uno spettatore lo contestava dal loggione di un teatro romano: ‘Io non ce l’ho con te, ma con quello accanto che non ti butta di sotto’. Non lo buttino di sotto, ma lo mandino a casa questo Darmanin. Questa provocazione che continua verso l’Italia, il suo governo, il suo Presidente del Consiglio, è intollerabile. Soprattutto visto che con la Francia abbiamo ottimi rapporti che non possono essere guastati da qualche irresponsabile”, ha detto in conclusione.

