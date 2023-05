Migranti, Papa Francesco: “Siamo noi che lasciamo morire le persone nel Mediterraneo”

Roma, 17 maggio 2023 – “I viaggi in passato in nave erano durissimi e pericolosi. Molti morivano in viaggio per naufragi o malattie. Oggi i migranti muoiono perchè noi li lasciamo morire nel Mediterraneo.” Così Papa Francesco, durante l’udienza generale di mercoledì, è tornato sulla delicata questione dei flussi migratori e delle tanti morti che negli ultimi mesi si sono verificate in mare.

Migranti, Papa Francesco: “Lasciamo morire le persone nel Mediterraneo”

Papa Francesco, poi, ha dedicato la sua catechesi alla figura di San Francesco Saverio, “il più grande missionario dei tempi moderni”, nonché patrono delle missioni cattoliche. Una figura, a detta del pontefice, che “ci dia un po’ questo zelo, per vivere il Vangelo e annunciare il Vangelo. Sono tanti i giovani che hanno inquietudine, che non sanno come fare con quell’inquietudine, guardate Francesco Saverio, guardate l’orizzonte del mondo, guardate i popoli in tanta necessità, guardate tanta gente che soffre, tanta gente che ha bisogno di conoscere Gesù e andate, abbiate il coraggio.

Anche oggi ci sono giovani coraggiosi, penso a tanti missionari per esempio nella Papua Nuova Guinea. Che il signore ci dia la gioia di evangelizzare, la gioia di portare avanti questo messaggio tanto bello che fa felici noi e tutti”, ha detto poi in conclusione Papa Francesco.

