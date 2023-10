Migranti, nuovo sbarco a Roccella Jonica: salvate 106 persone

Roma, 27 ottobre 2023 – Nelle prime ore di oggi, la motovedetta Cp 311 della Capitaneria di Porto ha raggiunto il porto delle Grazie di Roccella Jonica, in Calabria, con a bordo 106 migranti a seguito di un’operazione di salvataggio in mare. Il gruppo è composto da 66 uomini, 21 donne e 19 minori.

Migranti, nuovo sbarco a Roccella Jonica

I migranti erano stati rintracciati e soccorsi a 95 miglia dalla costa calabrese. La prefettura di Reggio Calabria, sotto la guida del prefetto Massimo Mariani, ha attivato il protocollo umanitario di accoglienza e controllo per garantire assistenza a queste persone.

Questo episodio sottolinea ancora una volta le sfide continue affrontate dalle autorità italiane e dagli equipaggi di soccorso nel Mediterraneo. Nonostante le difficoltà, continua, infatti, il tentativo di garantire la sicurezza e l’assistenza ai migranti che rischiano la vita intraprendendo pericolosi viaggi via mare in cerca di una vita migliore. Le operazioni di soccorso e l’accoglienza dei migranti, perciò, rimangono un tema importante per l’Italia e per l’intera comunità internazionale, mentre si cerca di gestire in modo umano questa complessa situazione.

