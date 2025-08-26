Migranti. Orlando (Avs): «L’accordo Italia-Libia è criminogeno e va sospeso subito»

Roma, 26 agosto 2025 – L’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, Leoluca Orlando, ha espresso una dura condanna nei confronti dell’accordo tra Italia e Libia per la gestione dei flussi migratori.

«Condanno l’accordo criminogeno tra l’Italia e le cosiddette autorità libiche. È un accordo che deve essere immediatamente sospeso», ha dichiarato Orlando.

Secondo l’ex sindaco di Palermo, tale intesa rappresenta un chiaro elemento di complicità del Governo italiano rispetto alle torture e alle violazioni dei diritti umani inflitte ai migranti rinchiusi nei cosiddetti lager libici.

Orlando ha inoltre sottolineato come la responsabilità italiana sia evidente anche quando le Ong diventano bersaglio di attacchi da parte della Guardia costiera libica, la stessa che è stata addestrata, armata e finanziata con fondi italiani.

«Non possiamo accettare che in nome della gestione dei flussi migratori l’Italia si renda complice di violenze, soprusi e morti – ha concluso Orlando –. Per questo l’accordo deve essere sospeso senza ulteriori esitazioni».