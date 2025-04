Migranti. Partita da Brindisi la prima nave verso il centro di Gjader in Albania

Roma, 11 aprile 2025 – È salpata pochi minuti fa dal porto di Brindisi la nave Libra della Marina Militare italiana con a bordo 40 migranti diretti al centro di permanenza e rimpatrio di Gjader, in Albania. Si tratta del primo trasferimento effettivo verso la struttura allestita dal governo italiano nel paese balcanico, in seguito all’entrata in vigore del decreto approvato lo scorso 28 marzo.

A bordo della nave si trovano cittadini di diverse nazionalità, giunti nei giorni scorsi nel Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Restinco, a Brindisi. Il loro trasferimento è stato disposto in base alle nuove disposizioni normative, che estendono la possibilità di invio nei centri esterni al territorio nazionale non solo ai richiedenti asilo intercettati in mare, ma anche agli stranieri irregolari già destinatari di un decreto di espulsione convalidato da un giudice.

La struttura di Gjader, realizzata in collaborazione con le autorità albanesi, rappresenta uno dei capisaldi della nuova strategia del governo italiano per la gestione dei flussi migratori irregolari. Obiettivo dichiarato: alleggerire la pressione sui centri italiani, accelerare le procedure di identificazione ed espulsione e rafforzare i controlli alle frontiere esterne.

Il trasferimento odierno segna dunque l’inizio operativo di una misura destinata a far discutere sia in ambito politico che a livello internazionale, sollevando interrogativi sul rispetto dei diritti fondamentali e sulla sostenibilità di un modello di esternalizzazione della gestione migratoria.