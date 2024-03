Ravenna, concluso lo sbarco dei migranti salvati dalla Life Support: tra loro anche 5 minori

Roma, 21 marzo 2024 – Sono state concluse oggi le procedure di accoglienza per i 71 migranti sbarcati stamattina alla banchina del Terminal Crociere di Porto Corsini (Ravenna), provenienti dalla nave ong Life Support di Emergency. Le operazioni, coordinate dalla Prefettura, hanno coinvolto le visite sanitarie al Pala De Andrè, gli adempimenti dei Servizi Sociali del Comune e quelli di polizia, tra cui l’identificazione e il fotosegnalamento dei migranti. Tra loro, erano presenti anche cinque minori.

Migranti, sbarcati a Ravenna le 71 persone salvate da Emergency

Secondo quanto comunicato dalla Prefettura, non sono emerse particolari criticità durante le procedure, a eccezione di un giovane accompagnato in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale, dove rimane tuttora ricoverato per ulteriori accertamenti. Dei 71 migranti, 9 sono destinati a Forlì Cesena e 5 a Rimini, e sono stati prelevati dai gestori direttamente al Pala De Andrè. Inoltre, durante i colloqui è emerso che i minori non accompagnati sono in realtà 5 e non 3 come inizialmente rilevato. Questi verranno ospitati nel Cas minori di via Torre a Ravenna, mentre 2 adulti saranno accolti nei Cas di Cervia e Riolo, e un altro adulto una volta dimesso dall’ospedale. Complessivamente, quindi, la provincia di Ravenna ospiterà al momento 8 migranti. I restanti 49 prufughi, invece, sono stati trasferiti con pullman al centro Mattei di Bologna, da dove verranno distribuiti tra le altre province emiliane.

Il Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, ha espresso gratitudine per l’efficienza e la tempestività della macchina dell’accoglienza. Inoltre, ha ricordato che le operazioni odiene rappresentano il nono sbarco avvenuto a Ravenna. Ciò significa che il totale delle persone giunte in città dal primo sbarco avvenuto il 31 dicembre 2022, è di 939.

Le operazioni di accoglienza dei migranti continuano quindi con successo. E questo testimonia l’impegno e la solidarietà delle istituzioni locali nel garantire assistenza e supporto a coloro che fuggono da situazioni di conflitto e precarietà.

