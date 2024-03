Schlein contro l’accordo Ue-Egitto: “Basta con l’ossessione securitaria di fermare le partenze dei migranti”

Roma, 21 marzo 2024 – La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, durante un punto stampa a Bruxelles, ha sollevato importanti questioni riguardanti la gestione dei migranti nell’Unione Europea. Schlein, infatti, ha criticato il recente Memorandum da 7,4 miliardi di euro firmato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen con l’Egitto, sottolineando che accordi del genere vanno a compromettere i diritti umani.

Migranti, Schlein: “L’accordo Ue-Egitto non rispetta i diritti”

Schlein ha evidenziato che questo accordo, appoggiato dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, è un esempio di come l’UE stringa patti con governi che non rispettano i diritti umani. Il tutto addobbato dalla teoria della sicurezza, o come l’ha definita lei, un'”ossessione securitaria di fermare le partenze” dei migranti. Ma non è tutto: la segretaria del PD ha anche definito tale approccio come “lontano dai valori di solidarietà europea” su cui, teoricamente, si fonda l’Unione. Inoltre, Schlein ha accusato Meloni di aver abbandonato la lotta per garantire che chi arriva in Italia arrivi anche in Europa, sottolineando che il Pd non considera questo come una conquista, ma piuttosto come una resa alle pressioni degli alleati nazionalisti come Viktor Orban.

La leader dell’opposizione, poi, ha continuato a criticare la gestione della questione migranti evidenziando che il centro-destra europeo ha indirizzato la sua politica verso una visione conservatrice su temi come le migrazioni e il Green Deal. A detta sua, infatti, pare che la destra “soffia sulla paura di cambiamenti che comunque non può fermare”, e per questo nega i cambiamenti anziché affrontarli. Compiendo, di fatto, un grave errore.

La critica di Schlein all’accordo migratorio UE-Egitto evidenzia una crescente preoccupazione riguardo alla politica migratoria dell’Unione Europea e alla sua compatibilità con i valori fondamentali di solidarietà e rispetto dei diritti umani. La sua voce si unisce a quella di molti altri che chiedono un approccio più umanitario e inclusivo alla gestione delle migrazioni nell’Ue.

